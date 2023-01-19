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Масштабна ДТП біля Львова: водію вантажівки повідомлено про підозру

Андрій Котенський

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Водію вантажівки, який влаштував масштабна ДТП за участі маршрутки поблизу Львова, оголосили підозру і взяли під варту без можливості внесення застави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, у вівторок, 17 січня, близько 18 години вечора на автодорозі Київ – Чоп, поблизу села Гамаліївка Львівського району, 49-річний водій автопоїзда не надав перевагу в русі автобусу, який рухався по головній дорозі. Внаслідок зіткнення 28 пасажирів отримали різного ступеня тілесні ушкодження.

Нагадаємо, увечері 17 січня на трасі Київ-Чоп біля села Гамаліївка на Львівщині частково перекриили рух через масштабну ДТП.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький також повідомив, що довелося госпіталізувати, зокрема двох дітей, які наразі у середньому стані, та вагітну жінку. Троє пасажирів у важкому стані.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження та затримали водія вантажівки, який спричинив зіткнення з автобусом.

Медики також розповіли про стан пасажирів маршрутки.

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