ОСТАННІ НОВИНИ

Біля Львова сталась масштабна ДТП з фурою і маршруткою

Ольга Денисяка

|

Ввечері 17 січня на трасі Київ — Чоп біля села Гамаліївка частково перекриили рух через масштабну ДТП з потерпілими. Про це йдеться у Телеграмі Патрульної поліції Львівщини.

Патрульні забезпечують реверсний рух. На місці події працюють усі необхідні служби. 

З огляду на фото, які опублікувала патрульна поліція, зіткнулась маршрутка та фура. Після зіткнення маршрутка перекинулась на бік.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на момент ДТП в автобусі перебувало близько 40 осіб. Станом на момент написання новини госпіталізовували 20 потерпілих, серед яких були важкі.

Кількість постраждалих, а також більш детальну інформацію обіцяють повідомити згодом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал