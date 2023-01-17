Біля Львова сталась масштабна ДТП з фурою і маршруткою

Ввечері 17 січня на трасі Київ — Чоп біля села Гамаліївка частково перекриили рух через масштабну ДТП з потерпілими. Про це йдеться у Телеграмі Патрульної поліції Львівщини.

Патрульні забезпечують реверсний рух. На місці події працюють усі необхідні служби.

З огляду на фото, які опублікувала патрульна поліція, зіткнулась маршрутка та фура. Після зіткнення маршрутка перекинулась на бік.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на момент ДТП в автобусі перебувало близько 40 осіб. Станом на момент написання новини госпіталізовували 20 потерпілих, серед яких були важкі.

Кількість постраждалих, а також більш детальну інформацію обіцяють повідомити згодом.

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