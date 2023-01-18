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Правоохоронці затримали винуватця ДТП з автобусом біля Львова

Анастасія Диняк

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Поліцейські відкрили кримінальне провадження та затримали водія вантажівки, який спричинив зіткнення з автобусом, у салоні якого перебували 38 пасажирів. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за попередніми даними правоохоронців, водій вантажного автомобіля «МАН» з напівпричепом, 49-річний мешканець Хмельницької області, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі маршрутному автобусу «БАЗ», за кермом якого був 41-річний житель одного з сіл Львівського району.

Унаслідок цього сталось зіткнення і автобус від удару перекинувся на бік.

На момент аварії у салоні маршрутки перебували 38 пасажирів. Постраждали 28 людей віком від 3 до 83 років, усі мешканці Львова та області. Серед травмованих є діти 3, 10 та 17 років.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до восьми років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Водій вантажівки затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, увечері 17 січня на трасі Київ-Чоп біля села Гамаліївка на Львівщині частково перекриили рух через масштабну ДТП.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький також раніше повідомив, що довелося госпіталізувати, зокрема двох дітей, які наразі у середньому стані, та вагітну жінку. Троє пасажирів у важкому стані.

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