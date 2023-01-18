Про причину авіакатастрофи у Броварах говорити зарано, – Ігнат

Про те, що стало причиною падіння вертольота із керівництвом МВС України на борту у Броварах, говорити зарано. Відповідне розслідування має провести спеціальна комісія, а про результати її роботи можна буде говорити мінімум через кілька тижнів. Про це в ефірі національного телемарафону сказав речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

«Я думаю, що буде створено державну комісію, до складу якої увійдуть різні авіафахівці. Вони дослідять, що саме сталось, що вплинуло на те, що вертоліт упав. Це не триватиме один-два дні, на дослідження авіакатастроф потрібен час, як мінімум кілька тижнів. Треба вивчити, який був технічний стан вертольота, радіообмін тощо», – розповів він.

За словами Юрія Ігната, для того, аби встановити причину авіакатастрофи, експерти на місці змушені збирати докупи кожну деталь, складаючи таким чином по частинках судно, яке розбилось. Лише після цього можна робити висновки.

Водночас Юрій Ігнат припустив, що найімовірніше у Броварах розбився гелікоптер Super Puma, який ДСНС України раніше отримала від французьких партнерів.

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Про те, що процес встановлення причини авіакатастрофи у Броварах не буде швидким, говорить і радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

«Я розумію, що багато хто хотів би вже сьогодні почути причину, але це нереально. Це займе час і точно не один день, щонайменше – кілька днів», – відзначив він в ефірі національного телемарафону.

Зі свого боку генпрокурор Андрій Костін повідомив, що слідство вже розглядає всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування проводить Служба безпеки України.

«Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Справа є під моїм особистим контролем», – підкреслив Андрій Костін.

Разом із тим усіх очевидців авіакатастрофи у Броварах закликають звернутися у поліцію і дати свідчення. Вони можуть допомогти у встановленні всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах розбився вертоліт ДСНС. На його борту було 9 осіб, серед них – глава МВС України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Ніхто з них не вижив.

Гвинтокрил упав біля дитсадка і житлового будинку. Загалом загинули 16 осіб, в тому числі троє дітей. Ще 29 людей поранено. Втім кількість жертв постійно оновлюється.

На місцях працюють рятувальники, які розбирають завали, медики та правоохоронці. Причину падіння вертольота наразі встановлюють.

Незважаючи на трагедію, всі структури, підпорядковані МВС України, працюють у штатному режимі. Втім радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголошує, що Росія скористається цією авіакатастрофою і спробує проштовхувати в українське суспільство думку, що правоохоронна система тепер розбалансована і не працює. Таким чином РФ захоче посіяти паніку й страх.

Тому українців закликають не піддаватись на можливі маніпуляції та інформаційно-психологічні атаки ворога, довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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