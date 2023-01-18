Кабмін створив робочу групу для розслідування авіакатастрофи в Броварах

Кабінет міністрів України створив спеціальну робочу групу для контролю розслідування падіння гвинтокрилах в Броварах. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомив прем’єр, на позачерговому засіданні Уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.

За словами Шмигаля, на місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині розбився вертоліт ДСНС. На борту було 9 осіб. Ніхто з них не вижив.

Гвинтокрил упав біля дитсадка і житлового будинку. Наразі відомо про загибель 14 людей, в тому числі однієї дитини.

СБУ розглядає три версії авіакатастрофи у Броварах.

На місцях працюють рятувальники, які розбирають завали, медики та правоохоронці. Причину падіння вертольота наразі встановлюють. На думку речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, про причину катастрофи можна буде говорити лише через кілька тижнів.

Зі свого боку у ДСНС розповіли, що у Броварах розбився вертоліт ЕС-225 із бортовим номером 54. Його екіпаж пройшов необхідну підготовку, в тому числі до польотів при складних умовах.

Саме цей гелікоптер Super Puma виробництва компанії Airbus Україна отримала від Франції наприкінці 2020 року у межах створення системи авіаційної безпеки МВС. Відомо, що було поставлено 5 гвинтокрилів цього типу.

Незважаючи на трагедію, всі структури, підпорядковані МВС України, працюють у штатному режимі. Втім радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголошує, що Росія скористається цією авіакатастрофою і спробує проштовхувати в українське суспільство думку, що правоохоронна система тепер розбалансована і не працює. Таким чином РФ захоче посіяти паніку й страх.

Тому українців закликають не піддаватись на можливі маніпуляції та інформаційно-психологічні атаки ворога, довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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