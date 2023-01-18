Авіакатастрофа в Броварах – не нещасний випадок, а результат війни, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав падіння гелікоптера з керівництвом Міністерства внутрішніх справ на дитячий садок у Броварах наслідком війни, але заявив, що за свою безпеку він не переживає. Про це Володимир Зеленський заявив в онлайн-включенні на Всесвітній економічний форум у Давосі, відповідаю чи на запитання після свого виступу, передає Українська правда.

На запитання ведучого, чи не переживає він про свою безпеку після інциденту у Броварах, Зеленський відповів: «Я не переживаю. Мені немає що додати».

При цьому український президент сказав, що падіння гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах – це не просто «нещасний випадок».

«Я вважаю – через той досвід війни, який є сьогодні у мене і у нашого суспільства: це не нещасний випадок, це війна. Війна просто не тільки на полі бою. У війни є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, усе це результат війни. Абсолютно. Усі ці кроки, все, що відбувається.

Ракети, які б’ють по наших людях, по цивільному аселенню. Те, що відбувається, коли гинуть діти у садочках, школах. Хтось може розповсюджувати інформацію, що “ми цілили не в цивільне населення, а ми хотіли саме по енергетичній інфраструктурі вдарити, але так вийшло” або ще щось. Це просто зайві слова. Усе це – кожна людина і кожна смерть – це результат війни», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині розбився вертоліт ДСНС. На борту було 9 осіб. Ніхто з них не вижив.

Гвинтокрил упав біля дитсадка і житлового будинку. Наразі відомо про загибель 14 людей, в тому числі однієї дитини.

СБУ розглядає три версії авіакатастрофи у Броварах.

На місцях працюють рятувальники, які розбирають завали, медики та правоохоронці. Причину падіння вертольота наразі встановлюють. На думку речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, про причину катастрофи можна буде говорити лише через кілька тижнів.

Зі свого боку у ДСНС розповіли, що у Броварах розбився вертоліт ЕС-225 із бортовим номером 54. Його екіпаж пройшов необхідну підготовку, в тому числі до польотів при складних умовах.

Саме цей гелікоптер Super Puma виробництва компанії Airbus Україна отримала від Франції наприкінці 2020 року у межах створення системи авіаційної безпеки МВС. Відомо, що було поставлено 5 гвинтокрилів цього типу.

Незважаючи на трагедію, всі структури, підпорядковані МВС України, працюють у штатному режимі. Втім радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголошує, що Росія скористається цією авіакатастрофою і спробує проштовхувати в українське суспільство думку, що правоохоронна система тепер розбалансована і не працює. Таким чином РФ захоче посіяти паніку й страх.

Тому українців закликають не піддаватись на можливі маніпуляції та інформаційно-психологічні атаки ворога, довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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