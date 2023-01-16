В Офісі генпрокурора назвали винних в ударі по багатоповерхівці у Дніпрі

Попередньо, по багатоповерхівці вдарили ракетою Х-22, яку може запускати лише один підрозділ російської армії. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Так, начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов заявив, що, за попередньою інформацією була застосована ракета Х-22, яка призводить до найбільших людських жертв, адже є надзвичайно неточною та має величезне відхилення.

Цей тип ракет було застосовано для ударів у Сергіївці та Кременчуці. Його може запускати єдиний російський підрозділ – 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

«Ця трагедія – не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності. Масштабне вбивство мирних громадян в Україні. Кожен важливий доказ буде задукоментований. Слідством та прокурорами будуть встановлені та притягнуті до відповідальності як ті, хто безпосередньо запускав ракети, так і їх командири, які віддали цей злочинний наказ. Усе російське військове керівництво», – заявив Юрій Бєлоусов.

На місці події триває пошуково-рятувальна операція – працює команда фахівців ДСНС. Паралельно відбуваються активні слідчі дії: працюють експерти-криміналісти, прокурори, слідчі поліції і СБУ.

Нагадаємо, 14 січня російські війська влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі. У Повітряних силах зазначили, що по будинку росіяни вдарили «убивцею авіаносців».

Станом на ранок 16 січня кількість жертв зросла до 35 осіб, з них – двоє дітей. Окрім того, під атаки постраждали 75 осіб, зокрема, 14 дітей.

За даними президента Володимира Зеленського, російська ракета зруйнувала 72 квартири та ще понад 230 – пошкодила.