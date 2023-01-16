Під завалами будинку у Дніпрі знайшли нових загиблих

Кількість жертв унаслідок удару росіян 14 січня по багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 35 осіб, ще 75 осіб – поранені. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. Кількість жертв зросла до 35 осіб, з них – двоє дітей. Окрім того, під атаки постраждали 75 осіб, зокрема, 14 дітей.

Рятувальникам вдалося врятувати 39 людей, доля ще 35 мешканців багатоповерхівки наразі невідома.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, 14 січня російські війська влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі. У Повітряних силах зазначили, що по будинку росіяни вдарили «убивцею авіаносців»

За даними президента Володимира Зеленського, російська ракета зруйнувала 72 квартири та ще понад 230 – пошкодила.