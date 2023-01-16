Росія може вдатися про провокацій з автомобілями ОБСЄ, – Кулеба

Російські військові перевезли на тимчасово окуповані території України автомобілі з логотипами ОБСЄ. Це може свідчити про намір влаштувати провокацію. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Північної Македонії та чинним главою ОБСЄ Буяром Османі.

«Нас непокоїть інформація про перевезення автомобілів, які належали ОБСЄ, з Росії на тимчасово окуповані території України. Знаю, що ОБСЄ проводить розслідування з цього питання. Ми обговорили з моїм колегою сьогодні те, як запобігти провокаціям Росії, які можуть підважити репутацію ОБСЄ в умовах збройного конфлікту», – сказав Дмитро Кулеба.

Зі свого боку глава ОБСЄ засудив війну Росії проти України та удар російських військ по житловій багатоповерхівці у Дніпрі. Також Буяр Османі закликав РФ припинити війну й вивести свою армію з території України.

Нагадаємо, влітку 2022 року ОБСЄ закрила свій офіс в Україні через позицію Росії, яка не дала згоди на продовження його мандату. Наприкінці квітня ОБСЄ змушена була завершити свою спеціальну моніторингову місію в Україні також через вето РФ.

У серпні в Україну завітав міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, який на той момент головував в ОБСЄ, і заявив, що прагне поновити роботу місії в Україні.

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