ОБСЄ завершує Спеціальну моніторингову місію в Україні

В Організації з безпеки та співробітництва в Європі оголосили про завершення Спеціальної моніторингової місії в Україні, через блокування її Росією. Про це йдеться в заяві організації.

Так, у четвер, 28 квітня, голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід зявили про закриття Спеціальної моніторингової місії в Україні.

«Це нелегке рішення прийняти. Ми розглянули всі можливі варіанти шляхом політичного діалогу з державами-учасницями для досягнення поновлення мандату Спеціальної моніторингової місії, але позиція російської федерації не залишала нам іншого вибору, крім як закрити місію», – йдеться у повідомленні.

За словами голови ОБСЄ, місія відіграла вирішальну роль у наданні об’єктивної інформації на місцях, сприянні припинення вогню та роботі над послабленням наслідків для цивільного населення.

Також Рау додав, що Організація буде прагнути продовжувати свою діяльність в Україні.

«Польське головування продовжить співпрацювати з державами-учасницями, щоб вивчити альтернативи щодо майбутньої ролі ОБСЄ в Україні», – наголосив він.

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