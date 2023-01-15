Удар по будинку у Дніпрі: жертв знову побільшало

Кількість жертв унаслідок удару росіян 14 січня по багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 29 осіб, ще 73 особи – поранено. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, станом на 17:35 год. кількість загиблих зросла до 29 осіб. Ще 73 людини отримали поранення. 30 постраждалих наразі у лікарні, з них – 12 перебувають у важкому стані.

З-під завалів будинку вдалося врятувати 39 мешканців. Пообіді з руїн витягли 27-річну жінку. Вона у реанімації з сильним переохолодженням. Лікарі борються за її життя.

Пошуково-рятувальна операція триває. Доля ще понад 40 мешканців доки невідома.

«Понад добу триває пошукова операція у Дніпрі. Без спину працюють більш ніж 550 рятувальників, поліцейських, лікарів, комунальників, волонтерів», – зазначив Резніченко.

Він також додав, що пожежникам нарешті вдалося погасити загорання, а рятувальники розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій.

Нагадаємо, 14 січня російські війська влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі. У Повітряних силах зазначили, що по будинку росіяни вдарили «убивцею авіаносців»

За даними президента Володимира Зеленського, російська ракета зруйнувала 72 квартири та ще понад 230 – пошкодила.