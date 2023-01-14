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Зеленський назвав, які підрозділи боронять Бахмут та Соледар

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Бахмут боронять, зокрема, бійці Інтернаціонального легіону, загін «Шаман», а також підрозділ «Кракена». Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

Зеленський наголосив, що важка битва за Донбас, у тому числі за Соледар, Бахмут та Кремінну, триває.

«Я дякую бійцям підрозділу “Кракен” за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледара. Я дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО і підрозділу “Шаман”, які мужньо боронять Бахмут», – повідомив Зеленський.

Додамо, що віднедавна найгарячішою точкою на фронті став Соледар, що на Донеччині. Його рашисти взялись інтенсивно штурмувати, аби обійти неприступний Бахмут.

Окупанти хочуть взяти під свій контроль Соледар та шляхи постачання ЗСУ. Фактично із початку січня тут тривають активні бої, однак російські окупанти не контролюють місто. Тут ворог несе великі втрати, незважаючи на перекидання найбільш боєздатних підрозділів, а також «вагнерівців».

Зі свого боку ЗСУ в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

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