НОК виключив зі свого складу Суркіса, Шуфрича, Шевченка та Беленюка

Національний олімпійський комітет (НОК) виключив зі свого складу Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, а також Андрія Шевченка та Жана Беленюка.

Як йдеться у Facebook НОК, Національний олімпійський комітет обрав Олександра Крикуна (легкоатлет, що спеціалізується у метанні молота) віцепрезидентом комітету.

Також зазначається, що «у частині кадрових ротацій більшістю голосів було задоволено заяви окремих членів НОК щодо виходу зі складу виконкому та складу організації».

Агенція «Інтерфакс-Україна» повідомляє, що мова йде про прийняття відставки футболіста і тренера Андрій Шевченка, який був віцепрезидентом НОК, олімпійського чемпіона та народного депутата Верховної Ради від фракції “Слуга народу” Жана Беленюка, президента Федерації хокею України Георгія Зубка, народного депутата від фракції “Батьківщина” Андрія Кожем’якіна, народного депутата Григорія Суркіса, виконувача обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євгена Проніна, народного депутата Нестора Шуфрича.

Напередодні стало відомо, що Національний олімпійський комітет України затвердив склад нових членів на 2022-2026 роки. Серед 168 осіб опинились одіозний нардеп від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич та його колега Григорій Суркіс.

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що виходить зі складу Національного олімпійського комітету на знак протесту проти призначення його членами Шуфрича і Суркіса.

Згодом Шуфрича і Суркіса виключили зі складу НОК. Нібито вони самі подали заяви про вихід зі складу членів НОК за власним бажанням.