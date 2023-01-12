Наступна масована атака може бути з використанням як ракет, так і дронів

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила, що найближчим часом Росія готується повторити масовану атаку ракетами та дронами-камікадзе. Про це пише Українська правда.

Так, Гуменюк зазначила, що періодичність підготовки росіян до масових обстрілів становить від 10 до 14 днів. Тому, ймовірно, що наступна атака відбудеться найближчими днями.

«Оскільки вони наразі з цією практикою, так скажемо, потоваришували, і їм вона до вподоби – цілком імовірно, що вони готують саме повторення однієї з таких атак. І, можливо, вона буде мішаного типу, коли використовуються і ракети повітряного базування, і ракети морського базування, і дрони-камікадзе», – сказала вона.

Гуменюк додала, що запас ракет у Росії переходить межу недоторканного запасу, тому вона також застосовуватиме безпілотники. На думку керівниці пресцентру, ворог практикує «хвилеподібну тактику» обстрілів, щоб виявляти позиції української ППО та атакувати їх.

Додамо, раніше Наталії Гуменюк зазначала, що росіяни вже почали використовувати іранські ударні дрони з другої поставки, але ще мають їх достатньо для нових ударів по Україні.

Про те, що ворог буде вдаватися не до масованого ракетного удару, а до комбінованого, тобто з застосуванням іранських дронів, попереджали ще наприкінці грудня.

Також міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що з початку повномасштабної війни РФ втратила значну частину своїх запасів ракет типу «Калібр», балістичних «Іскандерів» та дронів-камікадзе іранського виробництва, однак станом на 3 січня у ворога залишається ще достатня кількість ракет С-300 та крилатих «Іскандерів».

Нагадаємо, 29 грудня російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Системи протиповітряної оборони спрацювали на Київщині, Львівщині, Одещині, Сумщині, Житомирщині та інших областях. Проте внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, зокрема, і на Львівщині.

За уточненою інформацією, під час ранкової атаки 29 грудня вдалося знищити 58 із 70 крилатих ракет.