Яку саме атаку по Україні рашисти можуть готувати на Новий рік

Українські військові відзначають підготовку окупантів до чергової атаки, адже хочуть залишити українців без світла на Новий рік. Це може бути не масований ракетний удар, а комбінований, тобто з застосуванням іранських дронів. Про це 27 грудня в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Ми спостерігаємо певну активність окупантів, адже деякий час вони не виводили ракетоносії на бойове чергування в Чорне море. Зараз там перебувають три ракетоносії, два з яких – підводні. Це говорить про їхню максимальну готовність. Також ми спостерігали підготовку стратегічної й тактичної військової авіації для ракетного удару. Але тактика ворога може змінюватись. Необов’язково це буде масована ракетна атака, вона може бути комбінована, тобто з застосуванням ще ударних дронів», – сказала вона.

За словами Наталії Гуменюк, рашисти вже почали використовувати іранські ударні дрони з другої поставки, але ще мають їх достатньо для нових ударів по Україні. Водночас вона зауважила, що ЗСУ готові відбивати ворожі атаки, а українців закликала підготуватись до можливого знеструмлення.

«Треба бути готовими, що може бути така масована або поодинока ракетна атака. Треба готуватись, що наслідки можуть потребувати від нас певної витримки. Підготувати свічки, павербанки, воду та їжу, засоби першої необхідності, зокрема ліки, але тільки не панікувати. Це така терористична тактика росіян, вони хочуть позбавити нас світла на свята», – додала речниця Сил оборони півдня.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр Денис Шмигаль вже попереджав українців про можливі нові масовані обстріли окупантів, адже Росії важливо залишити Україну на Різдво та Новий рік у темряві.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський напередодні теж заявив, що російські окупанти намагатимуться зробити все можливе, аби останні дні 2022 року зробити для українців темними і складними.

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