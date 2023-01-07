Резніков розповів, скільки ракет залишилося в Росії

РФ вже витратила значну частину «Калідбрів», однак у неї залишається достатньо крилатих «Іскандерів». Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Так, за даними Резнікова, з початку повномасштабної війни РФ втратила значну частину своїх запасів ракет типу «Калібр», балістичних «Іскандерів» та дронів-камікадзе іранського виробництва, однак станом на 3 січня у ворога залишається ще достатня кількість ракет С-300 та крилатих «Іскандерів».

Зазначається, що Росія також має 19% стратегічних високоточних ракет, близько 78% тактичних ракет та 12% іранських дронів. «Калібрів» ж залишилося 9%, а балістичних ракет типу «Іскандер» – 11%.