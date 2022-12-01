Пентагон уклав мільярдний контракт на закупівлю NASAMS для України

Американська компанія Raytheon Technologies отримала контракт на 1,2 мільярда доларів на закупівлю систем протиповітряної оборони NASAMS для України. Про це пише Українська правда з посиланням на Пентагон.

Міноборони США уклало з компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на 1,2 мільярда доларів на постачання шести передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.

У відомстві зазначили, що роботи виконуватимуться у місті Тьюксбері штату Массачусетс із орієнтовною датою завершення 28 листопада 2025 року.

Як повідомляв Львівський портал, системи протиповітряної оборони NASAMS та Aspide приїхали в Україну на початку листопада. Загалом США збираються передати Україні 8 систем NASAMS.

NASAMS – пересувний зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

ЗРК NASAMS ефективний у протидії крилатим ракетам. Здатний знищувати ворожі цілі на висоті до 16 км та відстані 30 км. Час залпу батареї всім боєкомплектом – не більше 12 секунд.

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