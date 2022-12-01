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Пентагон уклав мільярдний контракт на закупівлю NASAMS для України

Наталя Дуляба

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Американська компанія Raytheon Technologies отримала контракт на 1,2 мільярда доларів на закупівлю систем протиповітряної оборони NASAMS для України. Про це пише Українська правда з посиланням на Пентагон.

Міноборони США уклало з компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на 1,2 мільярда доларів на постачання шести передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.

У відомстві зазначили, що роботи виконуватимуться у місті Тьюксбері штату Массачусетс із орієнтовною датою завершення 28 листопада 2025 року.

Як повідомляв Львівський портал, системи протиповітряної оборони NASAMS та Aspide приїхали в Україну на початку листопада. Загалом США збираються передати Україні 8 систем NASAMS.

NASAMS – пересувний зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

ЗРК NASAMS ефективний у протидії крилатим ракетам. Здатний знищувати ворожі цілі на висоті до 16 км та відстані 30 км. Час залпу батареї всім боєкомплектом – не більше 12 секунд.

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