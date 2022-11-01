США передадуть Україні 8 систем NASAMS, – Пентагон

Уряд США передасть Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, дві з них прибудуть вже найближчим часом. Про це заявив високопоставлений чиновник Пентагону в розмові з журналістами, йдеться на сайті американського оборонного відомства.

«США передадуть вісім систем NASAMS і боєприпасів до них. Дві з них будуть в Україні вже найближчим часом, а ще шість – надійдуть пізніше», – сказав посадовець Пентагону.

Разом із тим він пояснив: протиповітряна оборона – це комплекс різних видів озброєння, в тому числі й зенітно-ракетні комплекси. Їх Україні постачають західні партнери, США надали вже 1400 «Стінгерів», які теж є ППО малої дальності.

«Ми також взяли на себе зобов’язання створити протидію безпілотним авіаційним системам, включаючи систему VAMPIRE та інші радарні системи, оскільки знаємо, що загроза безпілотних літальних апаратів також є серйозною прямо зараз», – підкреслив чиновник Пентагону.

Також він додав, що США допомогли з передачею Україні словацької системи ППО С-300 на початку війни, що на той момент було «надзвичайно важливо для захисту української інфраструктури. Крім того, Німеччина нещодавно поставила системи IRIS-T, які, за словами представника американського Міноборони, Україна «дуже ефективно застосовує».

Крім того, посадовець Пентагону відзначив, що Іспанія відгукнулася на заклик надати Україні систему ППО HAWK.

Нагадаємо, наприкінці жовтня виробник передав США дві системи NASAMS, які Штати найближчим часом мають дати Україні.

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Довідково: NASAMS – пересувний зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

ЗРК NASAMS ефективний у протидії крилатим ракетам. Здатний знищувати ворожі цілі на висоті до 16 км та відстані 30 км. Час залпу батареї всім боєкомплектом – не більше 12 секунд.

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