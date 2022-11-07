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Системи NASAMS i Aspide вже прибули в Україну, – Резніков

Наталя Дуляба

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Системи протиповітряної оборони NASAMS i Aspide вже приїхали в Україну. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своєму Twitter’i.

«Подивіться, хто тут! Системи протиповітряної оборони NASAMS i Aspide вже прибули в Україну. Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми продовжуватимемо збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякую нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США», – написав він.

Зауважимо, загалом США збираються передати Україні 8 систем протиповітряної оборони NASAMS, дві з них мали прибути вже найближчим часом.

NASAMS – пересувний зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

ЗРК NASAMS ефективний у протидії крилатим ракетам. Здатний знищувати ворожі цілі на висоті до 16 км та відстані 30 км. Час залпу батареї всім боєкомплектом – не більше 12 секунд.

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Aspide – іспанський зенітно-ракетний комплекс, створений на початку 1970-х років італійською компанією Selenia. Дальність дії становить 20 км.

Цей ЗРК можна застосовувати проти літаків, вертольотів, а також літальних апаратів, що пілотуються дистанційно, включаючи ракети класу «повітря-земля».

Про те, що Іспанія передасть Україні батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, стало відомо на початку листопада.

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