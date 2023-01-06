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На Різдво росіяни готують теракти на окупованих територіях, — Верещук

Наталя Дуляба

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7 січня, на Різдво за Юліанським календарем, російські загарбники готують теракти у храмах на окупованих територіях України. Про це повідомила віцепрем’єрка, міністерка реінтеграції Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook.

«Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях», — написала вона.

Ірина Верещук закликала українців, які залишаються в окупованих росіянами регіонах, бути максимально обережними та за можливості не ходити цими днями у місця з великим скупченням людей.

Нагадаємо, 5 січня президент РФ Владімір Путін наказав російській армії припинити вогонь по всій лінії фронту в Україні на Святвечір і Різдво 6-7 січня. Те ж він закликав зробити й Україну.

Цю ініціативу секретар РНБО Олексій Данілов назвав брехнею і лицемірством. Президент Володимир Зеленський вважає, що «різдвяним перемир’ям» Путін намагається бодай тимчасово призупинити просування ЗСУ на Донбасі, а за той час зігнати на фронт більше техніки і мобілізованих.

Американський Інститут вивчення війни зі свого боку каже, що оголошенням «різдвяного перемир’я» Путін хоче зашкодити репутації України і перехопити ініціативу на полі бою.

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