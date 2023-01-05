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Данілов про «різдвяне перемир'я» Путіна: це брехня і лицемірство

Наталя Дуляба

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Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов відреагував на ініційоване президентом РФ Путіним «різдвяне перемир’я» 6-7 січня і заявив, що це є «брехня і лицемірство». Про це він написав у своєму Twitter’і.

«Який стосунок до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі», – відзначив Данілов.

З приводу тимчасового припинення вогню на Різдво висловився й радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він також розкритикував цю ініціативу Путіна, додавши, що теж вважає її лицемірством.

Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що президент РФ Владімір Путін наказав російській армії припинити вогонь по всій лінії фронту в Україні на Святвечір і Різдво 6-7 січня. Те ж він закликав зробити й Україну.

Перед цим про «різдвяне перемир’я» заговорив глава Російської православної церкви Кіріл, який підтримує агресію РФ і вбивства її армією цивільних в Україні.

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