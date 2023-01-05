Путін наказав своїй армії припинити вогонь на Різдво

Президент РФ Владімір Путін наказав російській армії припинити вогонь по всій лінії фронту в Україні на Святвечір і Різдво 6-7 січня. Про це пишуть пропагандистські Риа новости, посилаючись на повідомлення Кремля.

«Путін доручив Шойгу ввести з 12:00 год. 6 січня по 24:00 год. 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в Україні», – йдеться у заяві Кремля.

Крім того, Владімір Путін закликав Україну зробити аналогічний крок, щоб «дати можливість вірянам піти на богослужіння» на Святвечір і на саме Різдво.

Нагадаємо, напередодні про «різдвяне перемир’я» заговорив глава Російської православної церкви Кіріл. Він запропонував Україні і РФ припинити вогонь з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня, «щоб православні люди могли відвідати служби в Різдво Христове».

Натомість радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав такий заклик Кіріла цинічною пасткою та елементом пропаганди.

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