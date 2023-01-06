Путін хоче використати Різдво, щоб призупинити просування ЗСУ, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що «різдвяне перемир’я» президент РФ Владімір Путін ініціював лише заради того, щоб бодай тимчасово призупинити просування ЗСУ на Донбасі. Про це він сказав у своєму відеозверненні 5 січня.

«Зараз вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі і підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси і мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення втрат. Усі у світі знають, як Кремль використовує перепочинок на війні, щоб продовжити війну з новою силою», – підкреслив глава держави.

Водночас він додав, що 12 грудня Україна запропонувала Росії почати виконувати «формулу миру» саме з виводу своїх військ на Різдво. Але як зауважив Володимир Зеленський, Кремль цього не почув.

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Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що президент РФ Владімір Путін наказав російській армії припинити вогонь по всій лінії фронту в Україні на Святвечір і Різдво 6-7 січня. Те ж він закликав зробити й Україну.

Перед цим про «різдвяне перемир’я» заговорив глава Російської православної церкви Кіріл, який підтримує агресію РФ і вбивства її армією цивільних в Україні.

Цю ініціативу росіян секретар РНБО Олексій Данілов назвав брехнею і лицемірством. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відзначив, що «тимчасове перемир’я» настане тоді, коли російські війська заберуться з окупованих територій України.

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