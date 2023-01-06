ОСТАННІ НОВИНИ

Міністерство оборони РФ заявило про дотримання «режиму тиші»

Анастасія Диняк

|

У Міністерстві оборони РФ заявили, що російські військові дотримуються тимчасового режиму припинення вогню в Україні та звинуватило ЗСУ в тому, що вони продовжують стріляти. Про це відомство повідомило в Telegram.

Так, за даними МО РФ, з 12:00 год. 6 січня росіяни припинили вогонь в Україні.

«Відповідно до доручення президента РФ і вказівок міністра оборони РФ в Об’єднаному угрупованні російських військ (сил) у районі спеціальної військової операції з 12.00 6 січня цього року до 24.00 7 січня цього року оголошено режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін на Україні», – йдеться у повідомленні.

При цьому відомство звинуватило українських захисників, що вони продовжують стріляти.

Нагадаємо, 5 січня президент РФ Владімір Путін наказав російській армії припинити вогонь по всій лінії фронту в Україні на Святвечір і Різдво 6-7 січня. Те ж він закликав зробити й Україну.

Цю ініціативу секретар РНБО Олексій Данілов назвав брехнею і лицемірством. Президент Володимир Зеленський вважає, що «різдвяним перемир’ям» Путін намагається бодай тимчасово призупинити просування ЗСУ на Донбасі, а за той час зігнати на фронт більше техніки і мобілізованих.

Американський Інститут вивчення війни зі свого боку каже, що оголошенням «різдвяного перемир’я» Путін хоче зашкодити репутації України і перехопити ініціативу на полі бою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал