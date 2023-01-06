Міністерство оборони РФ заявило про дотримання «режиму тиші»

У Міністерстві оборони РФ заявили, що російські військові дотримуються тимчасового режиму припинення вогню в Україні та звинуватило ЗСУ в тому, що вони продовжують стріляти. Про це відомство повідомило в Telegram.

Так, за даними МО РФ, з 12:00 год. 6 січня росіяни припинили вогонь в Україні.

«Відповідно до доручення президента РФ і вказівок міністра оборони РФ в Об’єднаному угрупованні російських військ (сил) у районі спеціальної військової операції з 12.00 6 січня цього року до 24.00 7 січня цього року оголошено режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін на Україні», – йдеться у повідомленні.

При цьому відомство звинуватило українських захисників, що вони продовжують стріляти.

Нагадаємо, 5 січня президент РФ Владімір Путін наказав російській армії припинити вогонь по всій лінії фронту в Україні на Святвечір і Різдво 6-7 січня. Те ж він закликав зробити й Україну.

Цю ініціативу секретар РНБО Олексій Данілов назвав брехнею і лицемірством. Президент Володимир Зеленський вважає, що «різдвяним перемир’ям» Путін намагається бодай тимчасово призупинити просування ЗСУ на Донбасі, а за той час зігнати на фронт більше техніки і мобілізованих.

Американський Інститут вивчення війни зі свого боку каже, що оголошенням «різдвяного перемир’я» Путін хоче зашкодити репутації України і перехопити ініціативу на полі бою.

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