Росіяни стягують на північ Криму нові підрозділи і продовжують окопуватись, – розвідка

Росіяни передислоковують на північ окупованого Криму нові військові підрозділи і продовжують будувати оборонні споруди. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як розповів представник української розвідки Андрій Черняк, на північ Криму рашисти стягують нові військові підрозділи, продовжують будувати там оборонні споруди, а також роблять це й на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

«Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії», – пояснив він.

За словами Черняка, зараз росіяни докладають усіх зусиль, аби зберегти так званий сухопутний коридор до Криму.

«У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території», – наголосив представник української розвідки.

Нагадаємо, про те, що росіяни почали окопуватись у Криму, стало відомо на початку листопада. Тоді нові окопи з’явились у північно-західній частині півострова біля Армянська, а також на пропускному пункті «Чонгар».

Згодом окупаційна «влада» Криму офіційно наказала будувати фортифікації щоб «забезпечити безпеку кримчан».

У середині грудня українська розвідка доповіла, що росіяни в Криму взялись укріплювати берегову лінію, побоюючись висадки десанту. На це згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окопи рашистам на українському півострові не допоможуть, адже Україна деокупує свій Крим.

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