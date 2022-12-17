Росіянам окопи в Криму не допоможуть, - Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що окопи, які обладнують російські окупанти в Криму, їм не допоможуть і острів буде повністю звільнено. Про це пише проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Данілов наголосив, що Україна не відмовиться від своїх прав на тимчасово анексований Крим та поверне його під свій контроль, не зважаючи на окопи, які там обладнують росіяни.

«Крим повернемо обов’язково, тим способом, яким вирішить наше воєнно-політичне керівництво. Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми будемо воювати, і ні в кого запитувати не будемо. Це наша земля», – наголосив секретар РНБО.

Також він додав, що усі росіяни, які перебралися на півострів після його анексії «легко приїхали і легко поїдуть».

«Вона мусять жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, де жили наші громадяни, то як може бути, щоб вони не були змушені його звільнити?», – пояснив Данілов.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти у захопленому Криму намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.

Нагадаємо, про те, що росіяни почали окопуватись у Криму, стало відомо на початку листопада. Тоді нові окопи з’явились у північно-західній частині півострова біля Армянська, а також на пропускному пункті «Чонгар».

Згодом окупаційна «влада» Криму офіційно наказала будувати фортифікації щоб «забезпечити безпеку кримчан».

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