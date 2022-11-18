Окупанти наказали будувати укріплення в Криму

Окупаційна «влада» наказала будувати фортифікації на території Криму, щоб «забезпечити безпеку кримчан». Про це повідомив призначений Росією «глава» анексованого півострову Сергій Аксьонов.

Так, за словами Аксьонова, захист Криму мають забезпечити російські військові на території тимчасово окупованої Херсонщини. Однак, попри це, він наказав будувати укріплення на півострові.

«На території Криму під моїм контролем проводять фортифікаційні роботи, спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки кримчан», – зазначив окупант.

Як повідомляв Львівський портал, російські військові почали оновлювати старі та рити нові траншеї на півночі Криму та на Херсонщині ще на початку листопада.

Зокрема, нові траншеї з’явилися й у північно-західній частині Криму, біля Армянська.

Нагадаємо, станом на 17 листопада українські військові вийшли на рубіж по правому березі Дніпра, тож тепер контролюють всю територію поблизу окупованого Криму.