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Через брак боєприпасів росіяни не зможуть підтримувати високий темп операцій в районі Бахмута

Андрій Котенський

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що через вичерпування запасів артилерійських боєприпасів російським військам буде важко підтримувати поточний темп операцій на окремих ділянках фронту в Україні. Про це йдеться у звіті ISW, пише Українська правда.

Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов повідомив 31 грудня, що російські війська в Україні відчувають значні проблеми з артилерійськими боєприпасами, які стануть більш відчутними до березня 2023 року.

Буданов заявив, що раніше російські сили використовували 60 тис. артилерійських снарядів на день, а зараз використовують лише від 19 тис. до 20 тис. снарядів.

Очільник ГУР розповів, що окупанти також вивезли всі залишки артилерійських боєприпасів з білоруських військових складів для підтримки своїх операцій в Україні.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило 24 грудня, що російські війська наразі не мають необхідних запасів артилерійських боєприпасів для підтримки широкомасштабних наступальних операцій і що підтримання оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту в Україні вимагає від російських військових щоденного витрачання значної кількості снарядів і ракет.

За оцінками ISW, обмеженість боєприпасів, ймовірно, частково завадить російським військам підтримувати високий темп операцій в районі Бахмута в найближчій перспективі.

«Виснаження запасів артилерійських боєприпасів, ймовірно, вплине на здатність російських військових вести високі темпи операцій і в інших частинах України. Повідомлення про те, що росіяни вже вичерпали запаси боєприпасів у Білорусі, є ще одним показником того, що відновлення широкомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним», – йдеться у звіті інституту.

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