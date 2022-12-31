Росія може здійснити нову ракетну атаку, аби деморалізувати українців на свята, – британська розвідка

Прагнучи підірвати моральний дух українців на Новий Рік та Різдво, російські окупанти найближчими днями можуть вдатись до нової ракетної атаки. Про це йдеться в огляді британської розвідки, який 31 грудня опублікувало Міністерство оборони країни.

Британці нагадують, що 29 грудня російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку по території України, насамперед об’єктах енергосистеми.

«Починаючи з жовтня, Росія загалом дотримується тенденції здійснення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів. Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону», – йдеться в огляді.

Водночас британська розвідка вважає реальною можливість того, що РФ «порушить цю схему» і завдасть чергового удару найближчими днями, намагаючись підірвати моральний дух українського населення під час новорічних свят.

Нагадаємо, зранку 29 грудня російські війська здійснили вже десяту масовану ракетну атаку по Україні. Загалом ворог випустив 70 ракет, 58 із них вдалося збити.

Під ударами опинились десять областей, пошкоджено 28 об’єктів: 18 – приватних житлових будинків та 10 об’єктів критичної інфраструктури. Поранення отримали п’ятеро людей.

Нещодавно прем’єр Денис Шмигаль попереджав українців про можливі нові масовані обстріли окупантів, адже Росії важливо залишити Україну на Різдво та Новий рік у темряві.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський теж казав, що російські окупанти намагатимуться зробити все можливе, аби останні дні 2022 року зробити для українців темними і складними.

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