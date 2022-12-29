Львівські медики проводили операції та приймали пологи під ракетними обстрілами

Під час ранкової ракетної атаки 29 грудня лікарі у медичних закладах Львова були змушені проводити операції, застосувавши дизельні генератори. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, під час брифінгу мер Львова Андрій Садовий розповів, що попри те, що 90% міста залишилося без світла через масовані ракетні удари, медичні заклади, застосувавши дизельні генератори, продовжили працювати.

«У наших медичних установах навіть, коли пропало стабільне електропостачання, автоматично включилася дизельгенерація. І всі ті операції, які тривали, були успішно завершені. У лікарні св. Пантелеймона завершилась трансплантація – хірурги дошивали донорську печінку під звуки повітряної тривоги, в нашій лікарні на Орлика народилася дитинка, у 8 лікарні теж планово проводились хірургічні дії. Це така максимальна стійкість», – сказав Садовий.

Як відомо, зранку 29 грудня російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Системи протиповітряної оборони спрацювали на Київщині, Львівщині, Одещині, Сумщині, Житомирщині та інших областях. Проте внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, зокрема, і на Львівщині.

Через пошкодження енергоінфраструктури на Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії. Станом на 11:40 год. у Львівській області без електропостачання залишались понад 470 тисяч абонентів. Щодо Львова, то місто на 90% знеструмлене, а також є перебої з мобільним зв’язком.

У «Львівобленерго» повідомили, що відновлення електропостачання на Львівщині триватиме орієнтовно до 21:00 год.

Загалом було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони Українизнищено 54 крилаті ракети.