Сезон грипу і застуди: де на Львівщині перевищений епідпоріг

Протягом двох тижнів поспіль на Львівщині меншає хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання, через що ситуація на загал стабілізувалась. Однак епідпоріг все ще не перевищений у Бориславі, Миколаївській і Перемишлянській громадах. Про це повідомила очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко на своїй сторінці у Facebook.

Так, минулого тижня, з 19 по 25 грудня, гострі респіраторні вірусні інфекції у Львові та області підхопили 10 622 мешканці, що на 1989 випадків або на 16% менше в порівнянні з попереднім тижнем. Половина поміж усіх хворих на Львівщині – це діти.

Інтенсивний показник знизився до 431,67, що менше епідпорогу, розрахованого для Львівської області (434,07). Хоча ще 12-18 грудня епідпоріг був перевищений на 15,9%.

Водночас Наталія Іванченко-Тімко відзначила, що далеко не по всій території Львівщини ситуація з захворюваністю стабілізувалась: «Несприятлива епідемічна ситуація є на території Перемишлянській ОТГ, де епідпоріг перевищений в 2,6 раза, у Бориславі – на 29,2%, у Миколаївській територіальній громаді – на 18,8%».

З початку епідсезону на Львівщині лабораторно підтвердили 1003 випадки грипу (+63 за тиждень). Абсолютна більшість із них – це вірус грипу А, грипу В – п’ять випадків. Також виявлено риновіруси, аденовіруси, RS-віруси, метапневовіруси, віруси парагрипу.

Наразі від грипу провакцинувались лише 10 157 мешканців Львівщини.

Щодо коронавірусу, що 19-25 грудня на Львівщині провели 5435 ПЛР-тестів, діагноз встановили 138 хворим (2,5% з-поміж усіх підозр). Протягом тижня зафіксовано один летальний випадок. Загалом у лікарнях лежать 104 пацієнти з коронавірусом.

Нагадаємо, грип у Львівській області офіційно зафіксували на початку листопада. Згодом захворюваність виросла в 11 разів і наприкінці листопада сягнула 460 хворих. У першій половині грудня Львівщина перевищила епідпоріг.

Загалом в епідсезоні 2022/2023 в Україні циркулюватимуть коронавірус та чотири штами грипу:

A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

A/Darwin/9/2021 (H3N2);

B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Аби вберегтися від ускладнень, які спричинює грип, українцям рекомендують вакцинуватися. Львівщина отримала «ДжіСіФлю» (Корея) та «Vaxigrip Tetra» (Франція) для вакцинації медиків.

Самі ж мешканці можуть купити в аптеці вакцину «ДжіСіФлю». Імунітет до грипу сформується через 7-14 днів. За всіма деталями щодо щеплення від грипу звертайтесь до свого сімейного лікаря.

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