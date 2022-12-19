Майже у тисячі мешканців Львівщини виявили грип

Протягом минулого тижня, з 12 по 18 грудня, на Львівщині дещо поменшало хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання, однак епідпоріг все ще перевищений. Про це повідомила очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко на своїй сторінці у Facebook.
Так, протягом минулого тижня, 12-18 грудня, гострі респіраторні вірусні інфекції у Львові та області підхопили 12 611 мешканців, що на 945 випадків або на 7% менше в порівнянні з попереднім тижнем.
Інтенсивний показник знищився до 503,1, але він все одно на 15,9% перевищує епідемічний поріг, розрахований для Львівської області (434,07). З-поміж всіх районів перевищення епідпорогу зафіксували саме у Львівському районі.
Майже 50% з усіх хворих становлять діти (6286 осіб).
З початку епідсезону на Львівщині лабораторно підтвердили 940 випадків грипу. Абсолютна більшість із них – це вірус грипу А, грипу В – три випадки. Також виявлено риновіруси, аденовіруси, RS-віруси, метапневовіруси, віруси парагрипу.
Наразі від грипу провакцинувались лише 9570 мешканців Львівщини.
Нагадаємо, грип у Львівській області офіційно зафіксували на початку листопада: станом на 8 листопада було виявлено 40 хворих. Протягом трьох наступних тижнів захворюваність виросла в 11 разів і наприкінці листопада сягнула 460 хворих. У першій половині грудня Львівщина перевищила епідпоріг.
Загалом в епідсезоні 2022/2023 в Україні циркулюватимуть коронавірус та чотири штами грипу:
- A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;
- A/Darwin/9/2021 (H3N2);
- B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);
- B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).
Аби вберегтися від ускладнень, які спричинює грип, українцям рекомендують вакцинуватися. Львівщина отримала «ДжіСіФлю» (Корея) та «Vaxigrip Tetra» (Франція) для вакцинації медиків.
Самі ж мешканці можуть купити в аптеці вакцину «ДжіСіФлю». Імунітет до грипу сформується через 7-14 днів. За всіма деталями щодо щеплення від грипу звертайтесь до свого сімейного лікаря.
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Наталя Дуляба