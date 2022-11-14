Львівщина отримала вакцину від грипу

Львівська область отримала майже 8 тисяч доз вакцини від грипу для щеплення осіб з групи ризику. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Міністерство охорони здоров’я розподілило в регіони 193 тисячі доз вакцини від грипу, отриманих в межах гуманітарної допомоги. Львівщина отримала 1900 доз вакцини від грипу «ДжіСіФлю» (Корея), як гуманітарну допомогу для щеплення медиків. Крім того, одержали ще 6000 доз вакцини «Vaxigrip Tetra» (Франція) для безкоштовної вакцинації осіб з числа груп ризику, зокрема, медиків.

Як зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, щеплення від грипу не входить до Національного календаря, а отже, не є безоплатним. Проте МОЗ намагається забезпечити вакциною осіб з груп ризику.

Щодо комерційного риноку, то на нього цьогоріч має надійти майже 150 тисяч вакцини від грипу, частина з них вже є в аптечній мережі та доступна для громадян. На Львівщині в аптеках можна придбати вакцину «ДжіСіФлю».І хоча оптимальний час введення вакцини від грипу – це вересень-жовтень, проте щеплення рекомендують робити протягом усього епідсезону. Імунітет до грипу формується через 7-14 днів.

Нагадаємо, у Львівській області вже зафіксували випадки захворювання на грип «А».

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