На Львівщині фіксують випадки грипу А

На Львівщині знижується захворюваність на коронавірус, але фіксують випадки грипу А. Сьогодні РНК цього вірусу виявили у пробах від 40 хворих методом ПЛР. Про це повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко-Тімко.

За її словами, хворі перебувають як в стаціонарі так і на амбулаторному лікуванні.

В той же час захворюваність на коронавірус знижується. За попередній тиждень зареєстровано 273 випадки.

«В аптечній мережі наявна вакцина проти грипу ДжіСіФлю чотирьохкомпонентна. Вакцинація належить до числа рекомендованих. Найбільш необхідна дітям до 5 років, вагітним жінкам, людям з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи, з цукровим діабетом, ожирінням та імунодефіцитними станами, людям, які контактують з великою кількістю людей», – повідомила Наталія Іванченко-Тімко.

Також вона нагадала, що триває вакцинація від коронавірусу.

«На Львівщині всього введено 2 290 642 дози, з них 4 483 за попередній тиждень. Першу дозу отримали 1086782 людини, з них 442 за попередній тиждень. 1028168 отримали другу дозу вакцини, з них 408 за попередній тиждень. 166649 людей отримали першу бустерну дозу, з них 3139 за останні 7 днів. 6063 людини одержали другу бустерну дозу, з них 444 за попередній тиждень», – повідомила вона.

Як відомо, на Львівщині працюють 150 пунктів профілактичних щеплень.

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