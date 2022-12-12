Львівщина перевищила епідпоріг

На Львівщині епідпоріг перевищений майже на 25%. За тиждень, з 5 по 11 грудня, на грип та ГРВІ у Львові та області захворіли більше 13 тисяч людей. Про це повідомила очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко на своїй сторінці у Facebook.

Так, протягом минулого тижня, 5-11 грудня, на Львівщині гострі респіраторні вірусні інфекції підхопили 13 556 мешканців, що майже на 5% більше у порівнянні з попереднім тижнем.

Інтенсивний показник сягнув 540,8, що на 24,6% більше від епідемічного порогу, розрахованого для Львівської області (434,07).

Майже 49% з усіх хворих становлять діти (6612 осіб). Найбільше хворіють у Львівському районі – 55,2%, у Стрийському – 13,2%, Дрогобицькому – 7,9%, Червоноградському – 6,4%, Яворівському – 6,1%, Золочівському – 5,6%, Самбірському – 5,4%.

З початку епідсезону на Львівщині лабораторно підтвердили 821 випадок грипу. Абсолютна більшість із них – це вірус грипу А, грипу В – три випадки. Також виявлено риновіруси, аденовіруси, RS-віруси, метапневовіруси, віруси парагрипу.

Щодо захворюваності на Covid-19, то вона виросла майже на 12%. Так, протягом 5-11 грудня на Львівщині виявили 101 хворого, більшість із них – у Львівському районі. У стаціонарах зараз лікують 139 людей із коронавірусом.

Нагадаємо, грип у Львівській області офіційно зафіксували на початку листопада: станом на 8 листопада було виявлено 40 хворих. Протягом трьох наступних тижнів захворюваність виросла в 11 разів і наприкінці листопада сягнула 460 хворих.

Загалом в епідсезоні 2022/2023 в Україні циркулюватимуть коронавірус та чотири штами грипу:

A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

A/Darwin/9/2021 (H3N2);

B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Аби вберегтися від ускладнень, які спричинює грип, українцям рекомендують вакцинуватися. Львівщина отримала «ДжіСіФлю» (Корея) та «Vaxigrip Tetra» (Франція) для вакцинації медиків.

Самі ж мешканці можуть купити в аптеці вакцину «ДжіСіФлю». Імунітет до грипу сформується через 7-14 днів. За всіма деталями щодо щеплення від грипу звертайтесь до свого сімейного лікаря.

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