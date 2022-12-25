Під час обстрілу Херсонщини постраждали 68 людей, – ОВА

Внаслідок обстрілу російських окупантів Херсонщини поранено 68 мирних мешканців. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Facebook.

Зранку 24 грудня, напередодні Різдва, російські загарбники обстріляли центр Херсона із «Градів». Спочатку було відомо про 17 поранених і 5 загиблих, згодом кількість поранених виросла до 55 осіб, загиблих – до 10. Відомо, що 18 поранених є у важкому стані.

Крім Херсона, рашисти того дня обстрілювали й інші населені пункти області, загалом постраждали 68 місцевих мешканців.

«Маємо страшну цифру… На цей час відомо про 68 постраждалих внаслідок атаки російських окупантів на Херсонщину. Російська армія вбила 10 людей у Херсоні», – відзначив Ярослав Янушевич.

За його словами, в центрі Херсона пошкоджено житлові будинки, котельню дитсадка, газопровід. Біля Антонівки окупанти використовували запальні боєприпаси.

«Ворогу нічого не вдається протиставити Збройним Силам України, тому він намагається знищити цивільне населення. Найбільш інтенсивно окупанти обстрілюють житлові райони, розташовані біля Дніпра. Звідти обов’язково треба евакуйовуватись», – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, невдовзі після російського обстрілу центру Херсона Володимир Зеленський опублікував моторошні кадри із місця подій (Фото 18+). Він вкотре наголосив, що росіяни здійснюють терор проти цивільних і вважає, що світ має бачити, проти якого «абсолютного зла воює Україна».

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