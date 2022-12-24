ОСТАННІ НОВИНИ

Рашисти у переддень Різдва обстріляли центр Херсона. Є загиблі (18+)

Андрій Котенський

|

Країна терорист Росія 24 грудня завдала ракетного удару по центру мирного Херсона. Загинуло щонайменше вісім людей, десятки зазнали поранень, декількох осіб госпіталізовано з тяжкими травмами, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

За даними відомства, рашисти нанесли удар по об’єктах цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, адмінбудівлі та автотранспорт.

Моторошні фото наслідків авіаудару по Херсону опублікував Президент України Володимир Зеленський.

«Соцмережі скоріш за все позначать ці фото як «чутливий контент». Але це не чутливий контент – це реальне життя України та українців», – повідомив Вололимир Зелоенський.

За його словами, Росія не веде війну за правилами, а навмисне тероризує мирне населення.

«Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивста заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо», – додав Володимир Зеленський.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям
Анастасія ПИЖ
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога в Україну корпорація «АТБ» робить усе можливе, а часом і неможливе, щоб...

Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

всі статті
Львівський портал