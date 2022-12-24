Рашисти у переддень Різдва обстріляли центр Херсона. Є загиблі (18+)

Країна терорист Росія 24 грудня завдала ракетного удару по центру мирного Херсона. Загинуло щонайменше вісім людей, десятки зазнали поранень, декількох осіб госпіталізовано з тяжкими травмами, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

За даними відомства, рашисти нанесли удар по об’єктах цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, адмінбудівлі та автотранспорт.

Моторошні фото наслідків авіаудару по Херсону опублікував Президент України Володимир Зеленський.

«Соцмережі скоріш за все позначать ці фото як «чутливий контент». Але це не чутливий контент – це реальне життя України та українців», – повідомив Вололимир Зелоенський.

За його словами, Росія не веде війну за правилами, а навмисне тероризує мирне населення.

«Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивста заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо», – додав Володимир Зеленський.

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