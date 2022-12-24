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Зросла кількість жертв обстрілу центру Херсона рашистами

Андрій Котенський

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Кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона 24 грудня зросла до 10, ще 55 осіб поранено. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в ефірі телемарафону, передає Українська правда.

«На цей момент у нас 55 поранених,… 10 загиблих. Із поранених 18 перебувають у важкому стані», – повідомив Янушевич.

Він також уточнив, що внаслідок суботнього обстрілу діти не постраждали. Однак внаслідок обстрілу в п’ятницю, 23 грудня, постраждала 6-річна дитина.

«Напередодні у нас було 17 поранених і 5 людей загинуло. Серед поранених є 6-річна дівчинка, за життя якої боролися наші медики, її вдалося врятувати. Але дитина залишилася без ока, у неї забрали вухо, в неї переламана нога. Ми будемо евакуювати її в Київ», – сказав голова ОВА.

За даними МВС, внаслідок ракетного удару рашистів зайнялося відразу шість автомобілів цивільних.

Раніше Львівський портал повідомляв, що країна-терорист Росія 24 грудня завдала ракетного удару по центру мирного Херсона. Володимир зеленський опублікував моторошні кадри із місця подій (Фото 18+).

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