Під Бахмутом росіяни втратили тисячі своїх солдатів, – Гайдай

Штурмуючи постійно Бахмут та райони поруч, Росія втрачає тисячі своїх військових. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

За словами посадовця, Бахмут для російських окупантів є не просто стратегічно важливим у військовому плані, а й у пропагандистському, аби видавати його за чергову велику «перемогу».

«Плюс ще ж є “кадировці” і “вагнерівці”, які хочуть довести і показати бункерному діду, що вони на щось спроможні. Але поки під Бахмутом вони втрачають тисячі своїх солдатів, які там залишаються на все життя», – відзначив Сергій Гайдай.

Він додав, що плани росіян залишаються незмінними – вони хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

«Їм хоч якась перемога потрібна, бо я впевнений, що в 2023 році у Росії точно холодильник почне перемагати телевізор. Тому росіянам треба буде продавати якусь перемогу, а не затоплені кораблі, втрачені території, аеродроми», – підкреслив Гайдай.

Нагадаємо, Бахмут є однією з найгарячіших точок на фронті вже місяцями. Українські військові мужньо стримують окупантів і щодня відбивають до десятка їхніх атак. Лише за минулу добу ЗСУ відбили 15 ворожих атак на Донбасі, десять із них – саме на Донеччині у районі Бахмута.

Нещодавно британська розвідка заявляла, що в Бахмуті «вагнерівці» використовують тактику «гарматного м’яса».

А в американському Інституті дослідження війни відзначають сповільнення наступу російських військ у районі Бахмута із кінця грудня і припускають, що загарбники будуть ініціювати тактичну або оперативну паузу.

Додамо, що на початку грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти вже фактично зрівняли з землею Бахмут, перетворивши його на «випалені руїни».

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