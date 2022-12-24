Прокуратура остаточно програла в суді депутату ЛМР Різнику щодо землі на Липовій Алеї

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду закрив провадження за скаргою заступника керівника Львівської обласної прокуратури і, таким чином, прокуратура не змогла в судовому порядку визнати недійсним договір оренди землі між Львівською міськрадою та компанією «Актив-Комплект», пишуть Наші Гроші. Львів.

Компанію «Актив-Комплект» контролює депутат Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олексій Різник. Із 2020 року вона орендує на вулиці Липова Алея, 5 у Львові ділянку понад 2,8 га. Вона утворилась після об’єднання двох ділянок ‒ 2 га і 0,8 га. Перші 2 га «Актив-Комплект» отримало в оренду після того, як придбало за 27,4 млн грн торговий комплекс, який належав футбольному клубу «Карпати».

На думку прокуратури, друга ділянка площею 0,8 га є вільною від об`єктів нерухомого майна, а тому її не могли передавати в оренду без проведення аукціону. Так, на ділянці знаходяться хіба об`єкти благоустрою: майданчики для паркування автомобілів, проїзди, пішохідні доріжки, зелені насадження тощо.

Позиція суду

У першій інстанції прокуратура програла, потім Західний апеляційний господарський суд не задовольнив скаргу прокуратури. Однією з причин стало провальне розслідування у кримінальному провадженні. Так, передачу ділянки в оренду поза конкурсом досліджували слідчі. Але розслідування протривало недовго, 29 вересня минулого року його закрили. Відтак, суд першої інстанції відхилив посилання прокурора на те, що під час досудового розслідування провели огляд ділянки і не знайшли там об`єктів нерухомого майна.

Львівська міськрада у судах виступала проти прокуратури. Мовляв, у картографічних матеріалах частина однієї будівлі виходить за межі земельної ділянки площею 2 га і заходить на другу ділянку 0,8 га. Судді також враховували висновок експерта, що ділянка не є вільною.

Об’єкт нерухомості на орендованій ділянці обведено червоним – це кут будівлі із сусідньої ділянки.

Верховний Суд вирішив, що прокуратура для обґрунтування підстав касаційного оскарження навела справи, в яких різні підстави позовів, різна фактично-доказова база, тому посилання на подібність правовідносин є помилковим. Тож, суд касаційної інстанції закрив провадження, бо встановив, що висновок щодо застосування норми права, на який посилалась прокуратура у касаційній скарзі, стосується правовідносин, які не є подібними.

Нагадаємо, у червні 2021 року Львівська міська рада погодила фірмі депутата Різника будівництво на цій землі п’яти багатоквартирних житлових будинків на 17 секцій із громадськими приміщеннями. Також там буде дві багатофункціональні будівлі. Загалом у новому комплексі передбачено 35 тис. м2 житлових площ, а також приміщення спортивного призначення та дитячий садок.

Будівництво комплексу суперечить генеральному плану міста, оскільки тут передбачено розміщення спортивних центрів та озеленених територій і не передбачено будівництво житла.

Водночас, територія не має зонування, тому в лютому 2021-го депутати міськради проголосували за детальний план цієї території, а міський голова його затвердив. При цьому проєкт ДПТ не погодила архітектурно-містобудівна рада через те, що архітектори не отримали інформації про реальну щільність житлового комплексу, також детальний план не передбачав розрахунки транспортного навантаження на вулиці Липова Алея. Раніше цю територію резервували для розбудови допоміжної інфраструктури стадіону «Україна».

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