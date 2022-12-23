Єврокомісія розраховує, що Україна таки відкоригує закон про КСУ

Єврокомісія розраховує, що Україна дослухається до порад Венеціанської комісії та змінить кількість членів у Консультативній групі експертів. Про це пише Суспільне.

Так, речниця Єврокомісії Ана Пізонеро заявила, що ЄК очікує, що кількість експертів у Консультативній групі експертів таки збільшать до семи.

«Єврокомісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії, опубліковані після ухвалення закону 19 грудня, включаючи збільшення кількості членів КГЕ до семи. Додатковий член має бути за міжнародною квотою для запобігання патовій ситуації у прийнятті рішень», – зазначила речниця.

Наголосимо, реформа КСУ є одним із семи пунктів для України у процесі підготовки до початку переговорів про вступ до ЄС.

«Європейська комісія буде уважно стежити за цим процесом. Прогрес у судовій реформі залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України», – додала Пізонеро.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий парламентом законопроєкт №7662 про «удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду», попри те, що цю редакцію критикували громадські експерти і вона суперечить оновленому висновку Венеційської комісії.

Нагадаємо, 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує до кінця 2022 року виконати всі сім умов Європейської комісії при наданні статусу кандидата та перейти до переговорного процесу щодо членства в ЄС.

При цьому Україна має амбітну мету – стати повноправним членом Європейського Союзу вона хоче через два роки, тобто до 2025 року.

Водночас представниця Єврокомісії пояснювала, що переговори про вступ до ЄС де-факто є не перемовинами, а процесом адаптації країни-кандидата до європейських правил, у якому кожен крок на наступний етап потребує згоди усіх країн-членів. Сам процес вона описує як «марафон з великою кількістю блокпостів», відтак застерігала українців від очікувань, що усе може відбуватися швидко.

За останніми соцопитуваннями, проведеними у жовтні, вступ України до Євросоюзу підтримують 86% громадян.

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