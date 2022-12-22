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Іран пригрозив Зеленському за його промову в США

Анастасія Диняк

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Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заперечив слова Володимира Зеленського про постачання озброєння Росії та пригрозив втратою «терпіння». Про це пише Українська правда.

Так, Канаані розкритикував заяви Зеленського у Конгресі та заявив, що Іран «не постачав жодної військової техніки жодній стороні для використання у війні в Україні», адже завжди поважав територіальну цілісність усіх країн.

«Зеленському варто було б знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не є безмежним», – сказав він.

Також посадовець звернувся до президента України з порадою «винести урок з долі деяких інших політичних лідерів, які задовольнялися підтримкою США».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала нову партію іранських дронів, яка налічує 250 «Шахедів».

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час останньої атаки було зафіксовано близько тридцяти п’яти іранських дронів. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено тридцять з них.

13 грудня Велика Британія запровадила санкції проти іранських бізнесменів, які беруть участь у виробництві та постачанні РФ військових безпілотників.

Окрім того, британські розвідники заявили, що найближчими місяцями Іран може посилити підтримку Росії у війні проти України. Балістичні ракети, які сподівається отримати Кремль, найімовірніше застосують для продовження атак на українську енергосистему.

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