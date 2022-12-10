Іран незабаром може посилити збройну підтримку Росії, – британська розвідка

Найближчими місяцями Іран може посилити підтримку Росії у війні проти України. Балістичні ракети, які сподівається отримати Кремль, найімовірніше застосують для продовження атак на українську енергосистему. Про це йдеться в огляді розвідки Великої Британії за 10 грудня.

Британська розвідка стверджує, що Іран став одним із головних військових спонсорів Росії після того, як вона вторглась в Україну. Втім швидше за все РФ вже витратила значну частину своїх «Іскандерів» дальністю до 500 км, тому вона просить допомоги в Ірану.

«Підтримка Іраном російських військових, ймовірно, зросте найближчими місяцями: Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет. Натомість Росія, ймовірно, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні оборонні відносини», – вказано в огляді.

Якщо Росії вдасться поставити на озброєння значну кількість іранських балістичних ракет, то їх, на думку британських військових, використають для продовження та розширення атак по українській критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що до кінця 2022 року Іран збирається дати Росії ще близько тисячі одиниць зброї, зокрема балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» та ударні безпілотники. Дві сотні таких дронів Кремль мав би отримати вже на початку листопада.

У Повітряних Силах кажуть, що Росія хоче купити в Ірану балістичні ракети типу Іскандер-М дальністю 300 і 700 км. Проти такого типу озброєння Україна наразі не має ефективної системи боротьби, тому його доцільно знищувати ці ракети на території, звідки їх будуть запускати.

Станом на кінець листопада українська розвідка не зафіксувала постачання іранського озброєння до Росії.

Втім у британській розвідці нещодавно заявили, що РФ вже вичерпала свої попередні запаси іранських безпілотників і тепер могла отримати нову партію.

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