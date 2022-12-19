Українські військові знищили майже усі дрони, якими атакувала РФ

Українським військовим вдалося збити майже усі безпілотники, якими росіяни атакували вночі. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Так, у понеділок, 19 грудня, російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131». Безпілотники запускали зі східного узбережжя Азовського моря.

Загалом зафіксовано близько тридцяти п’яти «шахедів». Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено тридцять з них.

«До бойової роботи залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації та мобільні вогневі групи», – йдеться у повідомленні.