ОСТАННІ НОВИНИ

Росія отримала від Ірану 250 «Шахедів», – Зеленський

Анастасія Диняк

|

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала нову партію іранських дронів, яка налічує 250 «Шахедів». Про це повідомили в Офісі президента.

Так, Зеленський наголосив, що 19 грудня росіяни атакували Україну іранськими дронами-камікадзе з нової партії.

«Російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів передусім по нашій енергетиці – і ви знаєте всі деталі про це. Лише один нещодавній масований удар по Україні зачепив понад 20 мільйонів наших людей. Унаслідок цього міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики», – зазначив президент.

Нагадаємо, вночі 19 грудня Київщину атакували дронами-камікадзе.

У КМВА повідомили, що вранці Київ атакували 23 дрони-камікадзе іранського виробництва. 18 з них вдалося збити.

За даними Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано близько тридцяти п’яти «шахедів». Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено тридцять з них.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал