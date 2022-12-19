Росія отримала від Ірану 250 «Шахедів», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала нову партію іранських дронів, яка налічує 250 «Шахедів». Про це повідомили в Офісі президента.

Так, Зеленський наголосив, що 19 грудня росіяни атакували Україну іранськими дронами-камікадзе з нової партії.

«Російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів передусім по нашій енергетиці – і ви знаєте всі деталі про це. Лише один нещодавній масований удар по Україні зачепив понад 20 мільйонів наших людей. Унаслідок цього міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики», – зазначив президент.

Нагадаємо, вночі 19 грудня Київщину атакували дронами-камікадзе.

У КМВА повідомили, що вранці Київ атакували 23 дрони-камікадзе іранського виробництва. 18 з них вдалося збити.

За даними Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано близько тридцяти п’яти «шахедів». Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено тридцять з них.