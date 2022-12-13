Британія ввела санкції проти росіян та іранців, причетних до війни в Україні

Велика Британія запровадила санкції проти 12 проти причетних до ракетних ударів по території України, а також проти іранських бізнесменів, які беруть участь у виробництві та постачанні РФ військових безпілотників. Про це пише Українська правда.

Так, у вівторок, 13 грудня, Британія оновила санкційний список. До нього потрапили 12 старших командирів російської армії, у тому числі підрозділів, причетних до ракетних ударів по українських містах.

Зокрема, під санкціями опинився генерал-майор Роберт Баранов. За даними Bellingcat, він є командиром підрозділу, відповідального за програмування та націлювання російських крилатих ракет по українських об’єктах.

Окрім того, у Британії заявили, що центральну роль в атаках на цивільне населення України відіграють безпілотники іранського виробництва, тому обмеження запровадили й проти осіб, які сприяють їхньому виробництву.

У «чорному списку» відтепер співвласник та керуючий директор компанії Mado, що відповідає за виробництво двигунів для дронів, які Росія використовувала в Україні.

«Велика Британія підтримує Україну. Сплановані атаки російських військ на міста та невинних мирних жителів в Україні не залишаться без відповіді. Іранський режим усе більше ізольований перед обличчям оглушливих закликів до змін з боку власного народу та укладає мерзенні угоди з Путіним у відчайдушній спробі вижити», – наголосив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Нагадаємо, 9 грудня Британія запровадила санкції проти п’яти представників російських силових структур, які брали участь у війні та катували українців.