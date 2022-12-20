У звільненому Ізюмі відновили газопостачання

Протягом тижня фахівці «Харківгаз» здійснили пуск газу до майже тисячі домоволодінь деокупованих громад Харківської області, повідомляє АТ «Харківгаз».

За даними Економічної правди, в деокупованому Ізюмі Харківської області відновили газопостачання – газ отримали 18 тисяч споживачів.

Як відомо, окупанти знищили 10 газорегулювальних пунктів, 4 газові засувки, 7 станцій котодного захисту та сотні метрів газопроводу. Через це без газопостачання залишились понад 22 тисячі споживачів.

«Фахівці АТ «Харківгаз» вже відновили газопостачання до 18 тисяч домівок. Зараз роботи продовжуються за заявками клієнтів, які повертаються до своїх осель», – додали в компанії.

Зазначається, що відновлювальні роботи тривали 20 днів. У компанії наголосили, що швидке відновлення стало можливим в тому числі завдяки створеному аварійному запасу обладнання в логістичному центрі РГК.

Загалом АТ «Харківгаз» відновив у Харківській області газопостачання до понад 139 тисяч споживачів.

З початку бойових дій газовики України відновили газопостачання до більше ніж 510 тис. домогосподарств.

Як відомо, місто Ізюм у Харківській області було окуповане з 2 квітня 2022 року російськими військами, 10 вересня росіяни почали тікати із нього.

На околиці Ізюма нарахували 445 поховань вбитих українців, в тому числі й братську могилу з бійцями ЗСУ. На тілах військових були кульові поранення, а руки були зв’язані позаду. Серед могил із цивільними була також ціла родина із п’ятьох осіб. У перший день ексгумації правоохоронці зафіксували, що на тілах українців були сліди від тортур.

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