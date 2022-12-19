В ЗСУ розповіли про хід мобілізації після Нового року

Українське військове керівництво проводить власні мобілізаційні заходи планово, починаючи ще з 24 лютого. Нових спеціальних хвиль мобілізації після Нового року не передбачено. Про це 19 грудня під час брифінгу повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, пише Укрінформ.

За його словами, кількість мобілізованих до українського війська залежить від ситуації на фронті. Втім всі ці фактори, в тому числі й мобілізовані 200-300 тисяч росіян, вже врахував Генштаб ЗСУ.

«Всі ці показники щодо кількості особового складу є плановими, їх прораховує Генеральний штаб, і планово здійснюється мобілізація Територіальними центрами комплектування. Говорити, що після Нового року буде чергова хвиля, не можна. Всі ці фактори, які впливають, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація і призвано від 200 до 300 тисяч громадян, враховано. Тому зараз ми працюємо відповідно до плану і ніяких хвиль не передбачається», – зазначив Роман Горбач.

Водночас він підкреслив, що мобілізацію в Україні ніхто не скасовував, тому як до, так і після Нового року вона відбуватиметься.

«Мобілізація проходить постійно, щоденно, планово. Ми як і до Нового року призиваємо громадян на військову службу, точно так же будемо призивати і після Нового року. Можливо, будуть якісь коригування у планах, тому що мобілізація – це дуже складна система», – наголосив Горбач.

Роман Горбач відзначив, що зараз показники мобілізації є на значно нижчому рівні, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення РФ, коли у військкоматах були черги з охочих вступити в армію.

«З 24 лютого цього року у нас йде мобілізація. Вона оголошена указом президента України і навіть з самого початку ніяких хвиль мобілізації не було. Так, дійсно, на першому етапі більше людей було призвано за мобілізацією, потім постійно знижувались показники і зараз вони на набагато нижчому рівні, ніж на початку», – сказав військовий.

Для комплектування Сил оборони України зараз потрібні всі спеціальності, але першочергово йдеться про стрільців, зв’язківців, шифрувальників та ін. За словами Горбача, першими мобілізують тих, хто має досвід військової служби та участі в АТО.

Крім того, призивають і громадян, які не проходили військову службу, однак ця категорія проходить навчання у навчальних центрах мінімум один місяць. Далі цей термін може бути продовжений залежно від складності спеціальності.

Як повідомляв Львівський портал, загальна мобілізація в Україні триватиме до завершення воєнного стану, який ввели відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі Верховна Рада продовжила воєнний стан до 19 лютого 2023 року.

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