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В Україні продовжили воєнний стан

Ольга Денисяка

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Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні до 19 лютого 2023 року. Про це в Телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Воєнний стан в Україні продовжили ще на 90 днів, тобто триватиме він наразі до 19 лютого. Також продовжили й загальну мобілізацію.

Зазначимо, воєнний стан в Україні ввели відразу після того, як Росія здійснила напад – 24 лютого. Потім термін його дії Верховна Рада продовжувала декілька разів.

Воєнний стан передбачає низку обмежень та правил: введення комендантської години, встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду, обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати країну.

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