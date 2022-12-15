Після льодового колапсу у Львові знову починають курсувати тролейбуси

Після обледеніння контактних мереж, яке спричинило зупинку всього електротранспорту, у Львові по обіді 15 грудня почали відновлювати рух тролейбусів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, станом на 17:00 год. у місті повністю відновили рух тролейбусів №22. Частково повернулись до роботи тролейбуси №23, але вони наразі курсують з вул. Ряшівської до вул. Тролейбусної (тролейбусне депо).

У «Львівелектротрансі» кажуть, що від льоду уже очистили і контактну мережу вздовж тролейбусного маршруту №25. На цій лінії вже проводять обкатку тролейбусів, тобто зараз електротранспорт їздить, але без пасажирів.

Повноцінно запрацювати тролейбус №25 має у п’ятницю вранці, 15 грудня. Цього ж дні планують відновити рух й тролейбусів №30.

Зазначимо, що аварійні бригади «Львівелектротрансу» уже п’яту добу очищають контактну мережу від обледеніння, аби повноцінно відновити тролейбусний рух.

«Відповідні служби роблять усе можливе, а часом і неможливе, щоб тролейбуси якнайшвидше повернулися на лінію. За останніх 50 років ситуації, при якій відбулося б 100% обледеніння контактної мережі по всій протяжності, не було ще жодного разу», – додають в «Львівелектротрансі».

Нагадаємо, через мороз вранці 11 грудня весь Львів вкрився кригою. Через обледеніння 270 км контактної мережі зупинився весь електротранспорт. Ближче до вечора 12 грудня вдалось відновити роботу двох трамвайних маршрутів.

Повноцінно трамваї у місті запрацювали лише вранці 14 грудня, а тролейбуси – ні.

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